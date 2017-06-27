В Госдуме проведут инвентаризацию законодательных инициатив

27 июня 2017 года, 14:11 |
Фото из архива "Комиинформа"

Кабмин РФ начал отзывать законопроекты, внесенные в Госдуму в прошлые созывы и утратившие актуальность.

В апреле с просьбой разгрузить думский портфель к правительству обратился руководитель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На проведение соответствующей ревизии отвели два месяца, а полностью разобрать "завалы" планируется к январю 2018 года. Сейчас кабинет министров отзывает 17 инициатив и еще 15 рекомендует к отклонению.

В списке законопроектов, признанных кабмином неактуальными, — пакет по ратификации соглашения о регулировании поставок стальных труб с Украины от 2012 года, технический регламент о безопасности магистральных трубопроводов для транспортировки жидких и газообразных углеводородов 2010 года и другие. Также отзываются многочисленные изменения в Налоговый кодекс.

Согласно думскому регламенту, отозвать можно только инициативы, еще не рассмотренные нижней палатой. Проекты, "застрявшие" после первого и второго чтения и также ставшие неактуальными, должна отклонить Госдума, пишут "Известия".

Комиинформ
  Ключевые слова: Госдума
  Рубрика: Политика
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