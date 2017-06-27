В Сосногорском районе правоохранители раскрыли преступление, совершенное при неочевидных обстоятельствах

В полицию 21 июня обратился местный житель, который в лесном массиве возле автомобильной дороги Нижний Одес-Сосногорск-Ухта обнаружил труп неизвестного мужчины. Напомним, об этом со ссылкой на "СПАС-Коми" Кмиинформ сообщил на следующий день.

Полицейские установили личность мужчины, сообщила пресс-служба СУ СКР по Коми. Им оказался житель поселка Нижний Одес 1975 года рождения, ранее неоднократно судимый, освободившийся из мест лишения свободы 16 июня.

В ходе судебно-медицинского исследования эксперты пришли к выводу о том, что причиной смерти мужчины стало удушение. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления были задержаны сестра убитого и ее супруг. Они сообщили, что между женщиной и ее братом в автомобиле во время поездки произошла ссора. Женщина, которая сидела на заднем сиденье, удушила брата, который сидел спереди. После того как тот перестал подавать признаки жизни, женщина сняла с него одежду, вытащила тело из машины и, скинув в ручей, оставила в лесополосе недалеко от автомобильной дороги. После этого супруги уехали с места происшествия.

В настоящее время с задержанными проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий. В отношении супругов решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.