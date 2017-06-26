Огнеборцы из Сыктывкара – лучшие пожарные "биатлонисты" в Коми

Сегодня в Сыктывкаре состоялось традиционное ежегодное первенство по "пожарному биатлону среди подразделений государственной противопожарной службы. Нынешние соревнования, проводимые в столице республики уже четвертый год подряд, посвящены Году гражданской обороны. Команды из разных подразделений государственной противопожарной службы, встретились на территории автодрома Сыктывкарской школы ДОСААФ России (ул.Лесопарковая), чтобы в упорной борьбе определить лучших мастеров пожарного дела. Организатором соревнований традиционно является Главное управление МЧС России по Республике Коми.

Как сообщает пресс-служба управления, на первенстве профессионалов пожарного дела встретились восемь команд огнеборцев. Помимо подразделений федеральной противопожарной службы МЧС из Сыктывкара, Ухты, Княжпогостского, Корткеросского, Сысольского, Усть-Вымского районов и команды Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Коми, в соревнованиях приняли участие сотрудники Управления противопожарной службы республики. Одним из фаворитов соревнований считалась команда ухтинского пожарно-спасательного гарнизона, два года подряд – в 2016 и в 2015, побеждавшая в пожарном биатлоне.

В этом году организаторы усложнили прохождение этапов первенства. По условиям соревнований, в "пожарном биатлоне" участвуют команды в составе трех человек на пожарной автоцистерне. В этом году впервые организаторы предусмотрели перед началом соревнований своеобразную "сдачу на права": проверку знаний у водителей пожарных автоцистерн. Старшие пожарных расчетов также шли теоретическую проверку по знанию вопросов организации тушения пожаров.

Затем началась самая зрелищная часть соревнований. При этом практические упражнения были предусмотрены не только для пожарных, но и для водителей пожарных автомашин. По сигналу арбитра команда огнеборцев должна надеть боевую одежду пожарного и сесть в пожарную автоцистерну. Затем водитель начинал движение, не забыв включить проблесковые маячки. При движении водитель проезжал "колею", "коридор", имитировал заезд в "бокс". Здесь один из членов команды должен был потушить огонь в горящем противне с помощью огнетушителя. Затем команда демонстрировала навыки владения гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, который часто применяется при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. За всеми действиями бдительно следила судейская бригада, строго наказывая команды штрафным временем за малейшую ошибку или нарушение требований охраны труда.

Наконец, после демонстрации умения вести автомобиль "змейкой" между различных препятствий, роль которых исполняли специальные стойки, водитель останавливался на последнем этапе. Здесь каждая команда выполняла боевое развертывание с подключением лафетного ствола. Именно на этом этапе каждый участник демонстрировал навык работы в команде. Один пожарный устанавливает лафет, второй тянет к нему рукава, водитель вовремя включает насос и подает воду, контролируя при этом давление. Пожарные должны струей воды из лафетного ствола сбить мишень – мяч со стойки. Чем лучше сработает команда, тем быстрее будет сбит мяч.

Нешуточная борьба развернулась между командами Сыктывкарского и Ухтинского пожарно-спасательных гарнизонов. И всё же пожарные столицы Коми в этом году оказались сильнее. С учетом добавленного штрафного времени за ряд небольших ошибок, с результатом 6 минут 55 секунд сыктывкарцы впервые в "пожарном биатлоне" завоевали "золото". Команда Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона показала второй результат, отстав от победителя на 6 секунд. Ухтинцев подвело знание теории, а вот сыктывкарцы сдали теорию без ошибок. С результатом 7 минут 32 секунда "бронзу" завоевала команда огнеборцев Сысольского пожарно-спасательного гарнизона. Переходящий кубок победителя "пожарного биатлона", два года подряд увозившийся в Ухту, в этот раз остался в Сыктывкаре! Вместе с кубком победителям был вручен диплом и ценный подарок. Соответствующие дипломы получили и команды – призеры.

На торжественной церемонии награждения заместитель начальника Главного управления МЧС по Коми Константин Сухарев выразил уверенность, что сегодняшние соревнования позволили огнеборцам повысить свое профессиональное мастерство, послужили делу сплочения коллективов подразделений, и позволили пожарным поделиться опытом, который, безусловно, пригодиться в борьбе с огнем. Командам, которые не вошли в число призеров, Константин Сухарев посоветовал отнестись к сегодняшним соревнованиям, как к стимулу движения вперед: "Тогда у вас всё получится! В любом случае – в таких состязаниях вырабатывается профессиональный опыт и воля к победе!"

Состав команды – победительницы (Сыктывкарский ПСГ): начальник пожарного караула Александр Тарабаев, старший пожарный Денис Смолков, водитель Сергей Юрьев. Призеры – 2 место (Ухтинский ПСГ): начальник пожарного караула Степан Демьянов, начальник пожарного караула Наиль Дербишев, водитель Евгений Нестеров. 3 место (Сысольский пожарно-спасательный гарнизон): командир отделения Алексей Чеусов, пожарный Николай Куратов, водитель Игорь Соловьев.

4 место – команда Княжпогостского пожарно-спасательного гарнизона (победитель первого "пожарного биатлона" в 2014 году);

5 место – команда Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Республике Коми;

6 место – команда Управления противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми;

7 место – команда Усть-Вымского пожарно-спасательного гарнизона (дебютант соревнований);

8 место – команда Корткеросского пожарно-спасательного гарнизона.