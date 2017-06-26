Эксперт дорожного контроля из Ухты, осужденный за получение взятки, не сумел обжаловать приговор

На минувшей неделе Верховный суд Республики Коми по результатам рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты оставил в силе приговор Ухтинского городского суда от 31 марта 2017 г. в отношении старшего эксперта отдела технического и весового контроля ГУ РК "Дорожный контроль" С.Пиксаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия и бездействие).

Судом установлено, что в апреле 2016 г. пост весового контроля под Ухтой, на котором экспертом отдела технического и весового контроля работал Пиксаев, не функционировал по техническим причинам. Несмотря на это, вопреки требованиям закона Пиксаев разрешил проезд по трассе пяти тяжеловесным грузовым машинам: без взвешивания, составления необходимых актов контроля весовых параметров, а также протокола об административном правонарушении в связи с превышением допустимой нагрузки на ось автомобилей. Подобная лояльность была обусловлена переданной эксперту взяткой в размере 50 тыс. рублей.

Ухтинский городской суд в марте 2017 года признал Пиксаева виновным в содеянном и назначил ему наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере сорокакратной суммы взятки, то есть в размере 2 млн рублей в доход государства. После выхода из мест лишения свободы он будет лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях на протяжении 2 лет. Помимо это суд конфисковал в доход государства 50 тыс. рублей, полученные Пиксаевым в качестве взятки.

Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Коми согласилась с позицией государственного обвинения и оставила приговор в силе, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу. Уголовное дело расследовано следственным отделом по г. Ухте СУ СКР по Республике Коми.