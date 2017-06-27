12 выпускников Коми идеально справились с ЕГЭ по русскому языку

Министерство образования, науки и молодежной политики Коми сообщило "Комиинформу" предварительные результаты Единого государственного экзамена по количеству выпускников, набравших максимальное число баллов.

Сразу 12 участников ЕГЭ идеально справились с русским языком. Трое из них закончили сыктывкарские муниципальные школы, двое проживают в Ухте. По одному – из Усинска, Печоры, Инты, Койгородка, Троицко-Печорска, Помоздино. Еще одним стобалльником может похвастаться Коми республиканский лицей при СГУ.

С информатикой и ИКТ идеально справились четверо, все стобалльники по этому предмету - лицеисты из Сыктывкара. Это Лицей №1, Лицей народной дипломатии, Лицей при СГУ и Физико-математический лицей-интернат.

Экзамен по физике на сто баллов сдали двое: выпускники Ухтинского технического лицея и Лицея при СГУ.

На все вопросы по обществознанию правильно ответили один сыктывкарец и один ухтинец.

Литературу на сто баллов знает в Коми одна выпускница: Ярослава Калянова закончила Лицей при СГУ. Ее одноклассник Вячеслав Вереитин на сегодня является рекордсменом по результатам ЕГЭ: выпускник Лицея при СГУ получил максимальное количество баллов сразу по двум предметам, блеснув знаниями по физике и информатике и ИКТ.

В Минобрнауки РК подчеркивают, что это предварительные итоги, без учета резервных дней сдачи ЕГЭ. К тому же по некоторым предметам результаты еще неизвестны.