Эксклюзивное интервью с Сергеем Гапликовым читайте завтра на "Комиинформе"

Уже завтра читатели "Комиинформа" смогут прочитать на ленте эксклюзивное интервью с руководителем региона Сергеем Гапликовым.

Глава Коми ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся экономического развития республики, в беседе с журналистами "Комиинформа" и газеты "Республика". На страницах газеты прочесть интервью можно будет в четверг.

Кроме того, с материалом можно будет ознакомиться в официальных группах средств массовой информации.