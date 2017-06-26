Эксклюзивное интервью с Сергеем Гапликовым читайте завтра на "Комиинформе"

26 июня 2017 года, 18:45 | Сыктывкар

Уже завтра читатели "Комиинформа" смогут прочитать на ленте эксклюзивное интервью с руководителем региона Сергеем Гапликовым.

Глава Коми ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся экономического развития республики, в беседе с журналистами "Комиинформа" и газеты "Республика". На страницах газеты прочесть интервью можно будет в четверг.

Кроме того, с материалом можно будет ознакомиться в официальных группах средств массовой информации.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: интервью
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Общество
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