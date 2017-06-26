За пострадавших в усть-вымском ДТП юных спортсменов перед судом ответит водитель автобуса

26 июня 2017 года, 18:20 | Усть-Вымский
Фото: ГИБДД Коми

В Усть-Вымском районе завершено расследование уголовного дела в отношении водителя микроавтобуса, по вине которого в ДТП пострадали юные спортсмены.

Напомним, на трассе Сыктывкар-Ухта 13 февраля произошло столкновение трех автомобилей ("Фольксваген Транспортер", "Ауди" и "Скания"), в результате которого шестеро подростков в возрасте 12-16 лет, находившиеся в микроавтобусе, получили травмы различной степени тяжести. Микроавтобус "Фольксваген Транспортер" перевозил команду юных спортсменов по кикбоксингу, которые возвращались с соревнований в Череповце.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Коми, водитель автобуса обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, а также нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следствия, 13 февраля 2017 года фигурант, оказывая платные услуги по перевозке пассажиров и их багажа, управляя микроавтобусом "Volkswagen Transporter Т4", повез из г.Микунь в г.Сыктывкар группу из девяти человек в составе тренера и восьми спортсменов, из которых семеро - подростки в возрасте от 12 до 16 лет.

На 59 км автомобильной дороги "Сыктывкар-Ухта", проходящей по территории Усть-Вымского района, допустив нарушения ПДД, водитель совершил столкновение со встречной автомашиной "Ауди-100", а затем с тягачом "СКАНИЯ" с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе один из подростков – тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования установлено, что водитель организовал перевозку, заведомо зная о технических неисправностях автобуса. В конструкцию микроавтобуса были незаконно внесены изменения, например, установлены дополнительные пассажирские сидения. На пяти сидениях отсутствовали ремни безопасности. На передней оси были установлены ошипованные шины, а на задней – неошипованные. Кроме того, водитель допустил перевозку большего количества пассажиров, чем это было допустимо. Все указанные неисправности в соответствии с законодательством входят в перечень неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

По итогам следствия фигурант не признал свою вину в совершении преступлений. Он находится под домашним арестом.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

*** Пострадавшие в усть-вымском ДТП файтеры приступили к тренировкам уже в мае этого года.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: файтеры, спортсмены, ДТП, автобус
  Рубрика: Право
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