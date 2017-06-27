66 образцовых семей Коми получат медали "За любовь и верность"

66 образцовых семей Республики Коми получат к празднику 8 июля медали "За любовь и верность".

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, памятные награды будут вручены на праздничных мероприятиях ко Дню семьи, любви и верности семейным парам, которые прожили в счастливом супружестве более четверти века, воспитали своих детей достойными людьми и служат для земляков примером трудолюбия и преданности друг другу.

"Чествование таких крепких благополучных семей уже стало традицией Дня семьи, любви и верности. И это славный обычай, ведь семьи, для которых любовь, дети и взаимная забота стали основой настоящего счастья, - это настоящее достояние республики, в них - залог развития и процветания нашего края и всей нашей страны. Крепкие семьи, в которых родители посвящают себя воспитанию детей, а дети отвечают им уважением и заботой - это истинный образец сохранения исконных семейных ценностей и самой непосредственной и искренней любви к своей Родине", - отметили в Минтруде РК.

Церемония награждения восьми образцовых семей с большим супружеским стажем станет одним из ключевых моментов праздника, который ко Дню семьи любви и верности организуют в столице Коми Министерство труда, занятости и соцзащиты республики и Региональный центр развития социальных технологий. Праздник начнется 7 июля в 15:00 на площади у городского бассейна (под часами).

"Вместе с супругами, которые прожили вместе около полувека, в празднике примут участие и молодожены, которые вступят в брак 7 июля, в самый канун Дня семьи любви и верности. Очень хорошо, что молодые смогут увидеть реальные примеры настоящих семейных отношений и убедиться в их красоте и ценности", - рассказали в Центре развития соцтехнологий.

Там же уточнили, что в этом году площадка празднования Дня семьи, любви и верности превратиться в Городок семейных талантов. Взрослые и дети смогут стать активными участниками семейных мастерских, мастер-классов и игровых площадок. У всех желающих будет возможность изготовить главный символ праздника - ромашку и поделки из бисера, бумаги, шерсти, ниток, ткани и шаров. Самых спортивных зрителей ждет боулинг, веселая полоса препятствий, шоу мыльных пузырей и много других развлечений.

"Ярким украшением мероприятия станет фестиваль семейного творчества. А маленькие жители и гости нашего Городка смогут поучаствовать в конкурсе стилизованных детских костюмов. Главное условие участия в нем - ромашковый стиль, использование символа праздника в качестве элемента костюма. Участие во всех мероприятиях и мастер-классах праздника бесплатное. Ждем жителей и гостей Сыктывкара на праздник 7 июля", - приглашают организаторы мероприятия.

На память о празднике участники смогут сделать красивое фото со своей семьей в любой понравившейся фотозоне, изобразить в рисунке свое представление о семейном счастье или написать добрые слова, пожелания и откровения на стене признаний.

*** День любви, семьи и верности учрежден в 2008 году и приурочен ко дню святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Муромских князей Петра и Февронии, которых в России почитают хранителями семьи и брака. Медаль "За любовь и верность" - общественная награда, учрежденная в 2008 году оргкомитетом праздника Дня семьи, любви и верности. Ею удостаиваются супруги, прожившие в законном браке более 25 лет и имеющие положительный опыт в воспитании детей.

26.06.2017