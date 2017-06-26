Екатерина Паршукова - золотой призер Всероссийских соревнований

26 июня 2017 года, 18:57 |
Фото Александра Паршукова

Сегодня, 26 июня, член сборной команды Республики Коми по пулевой стрельбе Екатерина Паршукова завоевала "золото" в упражнении ВП-13 на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, проходящих в селе Игнатово Московской области с 22 по 29 июня.

Как сообщил старший тренер молодежной сборной команды Республики Коми по пулевой стрельбе Александр Паршуков, спортсменка выступала в паре с представителем Свердловской области Владимиром Масленниковым, бронзовым призером Олимпийских игр - 2016 в Рио-Де-Жанейро.

"Если у представителя субъекта нет пары, то спортсмены разных регионов могут выступать вместе. На этих соревнованиях пары не было ни у Екатерины Паршуковой, ни у Владимира Масленникова. Они и договорились стрелять вдвоем. В итоге пара выиграла квалификацию и заняла первое место в финале, - сообщил Александр Паршуков. Подготовку Екатерины Паршуковой к этим стартам вел тренер Алексей Хребтов

На втором месте команда Архангельской области - 1. Бронзовым призерами соревнований в упражнении ВП-13 стали представители Республики Удмуртия (команда-1).

Сегодня Екатерина Паршукова поехала в Коломну на Кубок России по арбалету, где будет отбор на Чемпионат и Первенство мира по матчевому и полевому арбалету в Хорватии. В рейтинге спортсменка идет первым номером, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: стрельба, Победа
  Рубрика: Спорт
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