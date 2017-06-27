Работники соцзащиты Коми продолжают помогать ветеранам и нуждающимся

Социальные работники, которые трудятся селе Щельябож провели 26 июня акцию "Чистый дом". Вместе со школьниками-волонтерами они навестили Сусанну Филиппову. Пенсионерке 77 лет и она уже давно живет одна.

"Пожилому человеку, особенно живущему в сельской местности, приходится очень нелегко. Поэтому социальные работники с радостью помогли Сусанне Егоровне с генеральной уборкой дома, вывезли мусор, привезли чистую воду, а также поклеили в комнатах новые обои", - рассказали в центре социальной защиты населения (ЦСЗН) Усинска. В учреждении также сообщили, что помощь одиноким пожилым гражданам в рамках Года добрых дел будет продолжена.

Аналогичная акция с подачи работники соцзащиты набирает обороты и в Инте. Очередной трудовой десант соцзащиты "высадился" на днях в квартире труженика тыла Галины Ивановны Лужковой.

"Галине Ивановне уже 90 лет. В Инту она приехала 1961 году. Трудилась дояркой в совхозе "Большая Инта", работала на шахте. В Инте родственников у женщины нет. Без помощи ей, конечно, очень непросто", - сообщили в центре социальной защиты населения Инты.

По словам сотрудников учреждения, одинокие пенсионеры с радостью встречают помощников от соцзащиты.

"Мы приходим по два-три человека, убираем, моем, пылесосим, помогаем по хозяйству. Люди всегда очень тепло нас встречают. Во время уборки разговариваем с ними, делимся новостями, слушаем их воспоминания. Больше всего они нуждаются в обычном общении", — рассказала специалист по соцработе ЦСЗН г.Инты Галина Рочева, добавив, что акцию работников службы соцзащиты поддерживают волонтеры и студенты политехнического техникума.

По сведениям организаторов акции, в рамках акции "Чистый дом" сотрудницы центра побывали с подмогой также у трех участников Великой Отечественной войны. В планах центра и дальше оказывать благотворительную помощь ветеранам, которые состоят на социальном обслуживании учреждения, а их 18 человек.

В Сыктывдинском районе акции по раздаче нуждающимся бывших в употреблении вещей организуют специалисты отделения социальной помощи семье и детям. На днях вещевую благотворительную помощь они доставили нуждающимся жителям села Слудка и поселка Нювчим.

"Как оказалось, такая помощь, пусть даже в небольшом объеме, очень нужна малообеспеченным жителям, проживающим в отдаленных сельских поселениях. Граждане, принявшие помощь, выразили искреннюю благодарность за поддержку неравнодушным людям", - сообщили в центре соцзащиты Сыктывдинского района.