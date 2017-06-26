В Усинске с размахом отметили День молодежи

26 июня 2017 года, 18:12 | Усинск
Фото пресс-службы администрации Усинска

В молодежном сквере Усинска состоялось одно из самых ярких мероприятий этого лета — День Молодежи — фестиваль "Нескучный sad". В этом году праздник прошел в совершенно новом формате, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Начиная с оформления сквера, к слову, скамейки и столики были сделаны из деревянных поддонов (в рамках года Экологии) и, заканчивая интерактивными площадками — все было настолько продуманно современно и уютно, что каждый горожанин на этом празднике нашел себе занятие по душе.

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Для самых маленьких был организован импровизированный летний детский садик, где малыши весело, активно и с пользой провели время: ECO зоопарк, яркие раскраски, детская фотозона, прогулки на лошадях.
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Для любителей необычных образов работал салон красоты, где плели различные косы, украшали лица аква-гримом, рисовали на теле хной — мехенди. Помимо этого, работали фитнес и йога зоны, где каждый желающий мог обрести гармонию и привести свое тело в тонус. Что немаловажно, формат праздника не подразумевал продажу и употребление алкоголя и сигарет.

В этот день в сквере была организована и выставка-ярмарка изделий ручной работы.

В фуд- зоне продавали бургеры, шашлыки, молочные коктейли, пирожные. Насладиться всем этим можно было в лаунж-зонах или расположившись на мягкой траве.

Отдых на свежем воздухе можно было чередовать с экскурсией по новому "дому" Молодежного центра. Долгожданное открытие МЦ состоялось в торжественной обстановке с разрезанием красной ленты.

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Этой почетной миссии удостоились руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин, директор Молодежного центра Альбина Севанян и заместитель председателя Молодежного парламента Сергей Семенихин. После чего Станислав Юрьевич вручил директору центра символический ключ. Не забыли и еще про одну традицию — при переезде на новое место жительства первой в дом нужно запустить кошку.

Затем гид организовал экскурсию по просторному и солнечному Молодежному центру.

Символично, что именно в День молодежи в новом Молодежном центре состоялось знаменательное событием для 14-летних усинцев — им вручили основной документ гражданина Российской Федерации — паспорт.

Молодым семьям мэр вручил свидетельства на приобретение жилья. Скоро еще 8 молодых усинских семей, благодаря полученным сертификатам, станут счастливыми обладателями собственного жилья.

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Не обошлось в День молодежи и без награждений. С.Хахалкин вручил благодарственные письма за помощь в организации мероприятия тем, кто вкладывал свои силы в благоустройство сквера, его оформление, а также за помощь в организации и проведении мероприятия. Затем денежными призами наградили участников конкурса "Комариное дефиле", старт, которому был дан 3 июня.

Комиинформ
  Ключевые слова: день молодежи
  Рубрика: Общество
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