Сыктывкарцев познакомили с проектами обустройства дворов

26 июня 2017 года, 18:26 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа" и пресс-службы мэрии Сыктывкара

Сыктывкарцев познакомили с проектами обустройства дворов. Работа по их согласованию проводится в рамках реализации проекта "Городская среда" с уполномоченными представителями многоквартирных домов, во дворах которых планируется ремонт в этом году. Все замечания и предложения жильцов рассмотрены и по возможности учтены проектировщиком.

Напомним, в этом году 46 сыктывкарских и эжвинских дворов, вошедшие в муниципальную программу "Развитие городского хозяйства", будут отремонтированы. Запланированы работы по асфальтированию, замене бордюров, также, где это необходимо, будет сделано водоотведение путем создания уклонов профиля тротуаров и подъездных путей. В некоторых дворах запланирована замена освещения, установка скамеек и урн. В одном из дворов Эжвинского района за счёт финансирования со стороны жильцов многоквартирных домов будет установлена детская или спортивная площадка.

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В настоящее время подписан муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству 17 дворовых территорий в Сыктывкаре, работы по его реализации ведутся. Объявлен аукцион на ремонт еще 6 дворов в Сыктывкаре, который должен завершиться к 10 июля. По остальным дворовым территориям идет формирование документации. Все вопросы мэрией города решаются в оперативном порядке, чтобы успеть завершить задуманное до наступления холодов. Аналогичные мероприятия проводятся и в Эжвинском районе.

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Помимо этого, до и после ремонта, жильцы домов должны будут провести субботники, чтобы привести территорию в порядок. Причем после субботника можно устроить совместное чаепитие, провести конкурсы среди соседей. Это поможет сплотить людей для реализации совместной с государством задачи - улучшить среду проживания, сделать её качественно лучше и комфортнее, сообщает пресс-служба мэрии.

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*** Проект "Городская среда" инициирован депутатами фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ и поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Проект долгосрочный и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий, знаковых мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. В Республике Коми в этом году будет направлено 280 миллионов рублей на благоустройство столицы региона и моногородов. Сыктывкар получит большую часть средств – свыше 170 миллионов, из которых — 2/3 будут направлены на ремонт дворов, 1/3 – на благоустройство мест массового отдыха граждан.

Комиинформ
  Ключевые слова: дворы, благоустройство
  Рубрика: Общество
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