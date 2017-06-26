В Вуктыльском районе появится новая семейная животноводческая ферма

26 июня 2017 года, 17:49 | Вуктыльский
Фото из архива "Комиинформа"

В Вуктыльском районе появится новая семейная животноводческая ферма. Такое решение было принято заместителем Председателя Правительства Республики Коми - министром сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолием Князевым совместно с муниципальными властями в ходе рабочей поездки в г. Вуктыл.

В рамках рабочего визита А.Князев посетил крестьянское фермерское хозяйство Ирины Шаховой в селе Дутово и был впечатлен увиденным.

"На ферме чисто, коровы ухоженные и откормленные. Во всем порядок и это заслуга главы хозяйства. У хозяйства есть большой потенциал для развития и расширения. Есть площадка под строительство новой животноводческой фермы на 50 голов",- отметил А.Князев.

Вице-премьер региона поручил администрации города совместно с Минсельхозом республики проработать вопрос с Ириной Шаховой по подготовке проекта на строительство новой семейной животноводческой фермы на 50 голов, чтобы хозяйство могло реализовать проект уже в 2018 году, сообщает пресс-служба ведомства.

"Реализация проекта позволит активизировать поставку на рынок городского округа мясных и молочных продуктов, в том числе для детских садов и школ",- резюмировал А. Князев.

Комиинформ
  Ключевые слова: ферма
  Рубрика: Экономика
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