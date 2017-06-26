В Коми утверждена форма для народных дружинников

26 июня 2017 года, 17:55 | Сыктывкар
Фото www.komi24.com

Образец формы народных дружинников утвердил сегодня глава региона Сергей Гапликов. Соответствующие изменения были внесены в закон "О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми".

Законодатели описали, как будет выглядеть светоотражающий жилет доброльных борцов за правопорядок. Так, форменная одежда народного дружинника представит собой жилет-накидку из износоустойчивой ткани желтого цвета с элементами из светоотражающих материалов. Жилет-будет иметь круглый вырез горловины, а для его регулировки по размеру с боковых сторон будут расположены хлястики на текстильной застежке. В середине жилета-накидки на расстоянии 10 см друг от друга будут расположены две горизонтальные полосы из светоотражающей ленты шириной 5 см. На задней стороне в центре под горловиной разместится надпись "Народный дружинник", выполненная буквами из светоотражающей ленты высотой 7 см.

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Напомним, на 1 мая в республиканском государственном реестре зарегистрировано 28 народных дружин, отряды имеются во всех муниципалитетах республики. Всего в них состоит 375 человек.

Обеспечение их формой обойдется примерно в 372 тысячи рублей. Об этом заявили народные избранники, рассмотрев вопрос на заседании комитета по социальным вопросом Госсовета Коми. Ожидаемая стоимость одного жилета - от 500 до 1 000 рублей.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: форма, правопорядок, народная дружина, жилет, добровольцы
  Рубрика: Общество
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