Погорельцам из Подъельска нужна помощь

На минувшей неделе пожар оставил без крова семью Моториных из Подъельска. В доме проживали молодые родители Иван Микушев и Анастасия Моторина с 9-месячной дочкой Катей, а также их бабушка и дедушка - Моторины Зоя и Владимир. Как рассказали погорельцы, в качестве причины возгорания специалисты предполагают в том числе и поджог. Огонь полностью уничтожил жилой дом, пострадали хозяйственные постройки: хлев, сеновал, баню. Пострадал автомобиль ВАЗ 2101, в огне утрачены хозинструменты.

"Первыми к нам на помощь прибыли односельчане и пожарная команда села. Жители Подъельска прямо из огня вытолкали два трактора, вывели нашего бычка. Дружинники приехали очень быстро, но цистерна в машине дружины была наполнена лишь наполовину и вскоре им пришлось спуститься к озеру, чтобы пополнить запасы воды. Куда дольше мы ждали пожарных, прошло 45 минут с момента вызова прежде чем они прибыли, к этому времени пожар охватил уже весь двор", - рассказывают в семье Моториных.

По их словам, запах дыма почувствовали в 23:45, а сообщение о пожаре на частном подворье на улице Западная в селе Подъельск поступило в пожарно-спасательную службу Корткеросского района уже в 23:48. В тушении приняли участие добровольцы и профессиональные огнеборцы находящегося в Подъельске отдельного поста республиканской противопожарной службы, к ним на помощь на двух пожарных автоцистернах позднее прибыли и подразделения из Сторожевска. В 05.52 пожар был полностью ликвидирован.

Пострадавших при происшествии нет, однако имуществу хозяев нанесен крупный ущерб: пламя уничтожило дом и хозяйственные постройки на общей площади 190 кв. метров. Частично, на площади 39 кв. метров, повреждены баня и гараж. Автомобиль ВАЗ получил повреждения на площади 1 м².

"Огромную благодарность хочется произнести в адрес жителей села, они все сплотились и не оставили нас с нашей бедой. Односельчане помогли нам и после пожара, принесли очень много вещей, прошли по домом и собрали деньги, порядка ста тысяч, чтобы мы могли начать восстановление хозяйства. Все, у кого были трактора, помогли расчистить участок, селяне и сейчас предлагают свою помощь, а рабочая сила тоже очень нужна", - поделилась Ганна Холопова, заслуженный работник Коми Республики, родственница пострадавших от пожара.

Сейчас Моторины живут у людей, которые сами предложили им временную крышу над головой и надеются восстановить собственное жилье. На сегодня участок расчищен, привезен песок для начала строительства, однако стройка предполагает немалые финансовые затраты.

Помочь семье можно по следующим реквизитам:

Номер карты Сбербанка 639002289001305814, получатель Зоя Ивановна Моторина.

Номер телефона, привязанный к карте +79042047779