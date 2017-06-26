Сыктывкарский военно-патриотический лагерь "Юный динамовец" принял вторую смену

В Сыктывкаре летний детский спортивный оздоровительный военно-патриотический лагерь "Юный динамовец" принял вторую смену, за время которой 64 школьника столицы Коми приобщатся к спорту.

В торжественной церемонии открытия на этих выходных приняли участие министр внутренних дел Коми Виктор Половников, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Андрей Перловас и зампредседателя правительства республики Константин Лазарев, а также почетные гости.

Открыл мероприятие министр внутренних дел региона, обратившись к ребятам.

"За время, которое вам здесь предстоит провести, вы узнаете много интересного. Вас ожидают увлекательные походы, спортивные игры, посещение музеев и МЧС", - сказал он.

Перед "динамовцами" на открытии выступили сотрудники СОБРа, ОМОНа, ГИБДД. Лагерь создан при активном участии Всероссийского спортивного общества "Динамо", которое в Коми воспитало много хороших спортсменов.

На празднике главный государственный инспектор безопасности дорожного движения А.Перловас вручил памятные подарки детям отряда ЮИД Усть-Вымского района, которые достойно представляли республику на Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо-2017".

Ребят поздравили с достойным выступлением и пожелали дальнейших успехов и новых спортивных результатов.

Заместитель председателя правительства республики Константин Лазарев за первое место в конкурсе "Фигурное вождение велосипеда" на Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо 2017" вручил средней школе села Айкино сертификат на мобильный автогородок.

Кроме того, программу мероприятия украсили спортивные танцы, выступление барабанщиков, показательные выступления федерации тхэквондо и спортсменов из центра единоборств "Динамо".

Закончился праздник выступлением военного оркестра войсковой части и салютом.