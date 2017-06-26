В Сыктывдине до конца 2018 года газифицируют микрорайон "13 км" и деревню Гавриловку

В Сыктывдинском районе в 2018-2019 годах планируется газифицировать несколько населенных пунктов – микрорайон "13 км", деревня Гавриловка. О планах по газификации поселений на заседании Совета администрации Сыктывдинского района сообщил начальник управления ЖКХ Евгений Зыбин.

Напомним, что с 2013 года голубое топливо было проведено в с. Выльгорт по ул. Д.Каликовой, Чапаева, Пушкина, Биологический переулок, Солнечная, О. Мальцевой, микрорайон по ул. Родниковой проезды 1,2,3,4,5, местечко Пичипашня. Более 360 индивидуальных жилых домов были газифицированы в селе Палевицы.

По словам Е. Зыбина, на данный момент в планах администрации района газификация нескольких населенных пунктов.

Один из них – микрорайон "13 км" в селе Выльгорт. Проект предусматривает строительство газопровода среднего и низкого давления к 80-ти жилым домам с перспективой подключения до 250-ти домов. Инициативная группа граждан самостоятельно получила технические условия, провела работы по геодезический и геологическим изысканиям, подготовила проект планировки и проект межевания территории.

Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. Администрация района направила пакет документов на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми для включения проекта в госпрограмму газификации Коми. Строительство объекта запланировано на 2018-2019 годы.

Следующий объект газификации – деревня Гавриловка. В проекте участвуют 38 индивидуальных домов и два многоквартирных. В поселении имеются разводящие сети газоснабжения, построенные в 2008 году. В 2016 году администрация района ввела газопровод в эксплуатацию. От существующих сетей подключена котельная в деревне Гавриловка.

Газификация деревни будет осуществляться поэтапно. На первом этапе планируется строительство разводящих сетей, на втором - строительство газопроводов до границ участков, на третьем - строительство газопроводов в границах участков.

Инициативная группа жителей в 2015 году получила технические условия, провела работы по геодезическим и геологическим изысканиям, разработала проект на газоснабжение индивидуальных жилых домов. В связи с изменениями в законодательстве необходимо подготовить проект планировки территории и обновить инженерно-геодезические и геологические изыскания, провести общественные слушания. Администрация сельского поселения "Палевицы" заключила договор на выполнение работ по проекту межевания и планировки территории. Следующий после этого шаг - государственная экспертиза, а в последующем заявка в госпрограмму газификации Коми. Ориентировочно газоснабжение Гавриловки будет осуществлено в 2018-2019 годах.

В селе Зеленец планируется газификация 40 индивидуальных жилых домов. В 2015 году для строительства газопроводов к домам инициативная группа жителей села самостоятельно обратилась в филиал АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" для получения технических условий на подключение к действующим сетям газоснабжения. На сегодняшний день подключение к сетям газоснабжения ведется от сетей филиала АО "Газпром газораспределение Сыктывкар".

Еще один масштабный проект – газификация Часово, Пажги, Нювчима и Шошки. Программа ПАО "Газпром" "Газификация регионов РФ на 2016-2020 годы" включает в себя мероприятие по проектированию и строительству новых межпоселковых сетей газоснабжения к с. Часово, с. Пажга, п. Нювчим, с. Шошка на 2017-2020 годы (2017-2018 гг. проектно-изыскательские работы, 2018-2020 строительно-монтажные работы). В связи с этим во всех указанных поселениях были проведены общие собрания с жителями, определены инициативные группы, разработаны и утверждены схемы газифицируемых домов. Продолжается работа по сбору списков желающих участвовать в газификации.