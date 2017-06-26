В Айкино прошел традиционный прием выпускников-медалистов.

Сегодня в администрации Усть-Вымского района прошел традиционный прием выпускников-медалистов.

В этом году 11 класс закончили 109 учащихся школ Усть-Вымского района. 16 выпускников получили медали: 14 золотых и две серебряных. Руководитель администрации МР "Усть-Вымский" Василий Лютоев выразил радость по поводу переполненного зала заседаний, и сказал, что если в последующие годы медалистов будет еще больше, он готов предоставить для награждения самое большое помещение в районе, сообщает пресс-служба администрации района.

"Вам, наверное, кажется, что в вашей жизни многое уже позади. Вы прошли 11 школьных лет, сдали выпускные экзамены… Но я вас уверяю: все самое лучшее у вас еще впереди. Поздравляю вас с первой большой победой, пусть их будет много на вашем пути. Мы гордимся вами. Знайте: мы всегда ждем вас на родной земле и верим, что вы многое сделаете для родины", - сказал в приветственном слове Василий Лютоев.

Лидером по количеству медалей в этом году является СОШ №1 г.Микунь (директор – Лилия Блинова): здесь шесть золотых медалистов. На втором месте – СОШ с.Усть-Вымь с двумя золотыми медалями. Одна золотая и одна серебряная медаль – у СОШ №2 п.Жешарт и СОШ №2 г.Микунь. По одной золотой медали у школ с.Кожмудор, с.Айкино, п.Донаёль, п.Мадмас.

Золотыми медалистами 2017 года в Усть-Вымском районе стали: Иван Козлов (с.Кожмудор), Лилия Прошутинская (с.Айкино), Софья Романова и Валерия Козлова (с.Усть-Вымь), Анита Путятина (п.Донаель), Викторям Маслакова (г.Микунь, СОШ №2), Екатерина Кузнецова (п.Жешарт, СОШ №2), Ирина Арнаут (п.Мадмас) и учащиеся СОШ №1 г.Микунь Милена Ветошкина, Наталия Васильева, Любовь Бушенева, Илья Пригодич, Лаура Исоян, Иван Миронов. С серебряными медалями школу окончили Анна Чернышова (г.Микунь, СОШ №2) и Ксения Попович (п.Жешарт, СОШ №2).