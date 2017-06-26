Комиэнерго повышает надежность и качество электроснабжения потребителей пгт. Благоево Удорского района

26 июня 2017 года, 15:55 | Удорский
Фото Комиэнерго

В ночь с 26 на 27 июня 2017 года филиал МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" приступает к расширению охранной зоны воздушной линии электропередачи 110 кВ в Удорском районе Республики Коми. Для производства работ будут вводиться плановые ограничения электроснабжения потребителей городского поселения "Благоево", сельских поселений "Чим" и "Ёртом". Филиал просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам: все работы направлены на повышение надежности и качества электроснабжения.

Линия 110 кВ протяженностью 32 км, питающая пгт. Благоево и близлежащие населенные пункты, является тупиковой. В преддверии зимы здесь планируется расширить 69 га просеки. Для безопасного проведения работ линию необходимо отключать. В ближайшее время в пгт. Благоево будут доставлены 5 резервных источников электроснабжения – они возьмут на себя часть нагрузки по бесперебойному электроснабжению социально значимых объектов и части населения.

В период с 27 июня по 3 июля работы на линии будут вестись в ночное время – с часу ночи до 7 утра. В дальнейшем, ограничение электроснабжения будет производиться по графику с учетом еженедельной корректировки – об этом будет сообщено дополнительно. Также информацию о графике отключений можно узнать у диспетчера Удорского РЭС ПО "Южные электрические сети" 8(82135) 51-3-00, или по телефону горячей линии Комиэнерго 8-800-250-17-00.



Комиинформ
  Ключевые слова: комиэнерго
  Рубрика: Экономика
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