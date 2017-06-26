На дорогах Сыктывкара пройдут массовые проверки водителей
Завтра, 27 июня, в вечернее время в столице Коми пройдут массовые проверки водителей, - сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции Сыктывкара.
Госавтоинспекция намерена выявить "любителей" нетрезвой езды. Организованные группы нарядов дорожно-патрульной службы будут дежурить преимущественно на окраинах города.
Рейдовые мероприятия проводятся для пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться нарушителям в состоянии опьянения, а также отказывающихся от прохождения медицинского освидетельствования.
Дорожные полицейские намерены останавливать проезжающий автотранспорт на участках рейда и оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, несоответствующего обстановке поведения и других, водители незамедлительно продолжат движение, подчеркнули в ГИБДД.
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Новости партнеров
Интервью
Мы рядом
Инфоблок
Памятная дата военной истории России
День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.