На дорогах Сыктывкара пройдут массовые проверки водителей

Завтра, 27 июня, в вечернее время в столице Коми пройдут массовые проверки водителей, - сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции Сыктывкара.

Госавтоинспекция намерена выявить "любителей" нетрезвой езды. Организованные группы нарядов дорожно-патрульной службы будут дежурить преимущественно на окраинах города.

Рейдовые мероприятия проводятся для пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться нарушителям в состоянии опьянения, а также отказывающихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Дорожные полицейские намерены останавливать проезжающий автотранспорт на участках рейда и оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, несоответствующего обстановке поведения и других, водители незамедлительно продолжат движение, подчеркнули в ГИБДД.