В Печоре при расчистке покрытие дороги "откалывалось" вместе со льдом

26 июня 2017 года, 15:40 | Печорский, Печора
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Жители Печоры разместили сигнал на портале "Активный регион" о некачественном обслуживании дорог подрядной организацией ООО "СпецТрансЛогистика", заключившей контакт на выполнение работ с мэрией.

В своем обращении жительница города рассказала, что с 1 января 2017 года "СпецТрансЛогистика" приступила к выполнению работ по содержанию улично-дорожной сети на территории города.

"Перекрестки - в ужасном состоянии, дороги посыпаются песком как попало, - пояснила она. – Недавно я стала свидетелем того, как впереди едущий автомобиль-внедорожник выкинуло с колеи прямо в нескольких метрах от перекрестка на ул. М. Булгакова - ул. Гагарина и закрутило. На перекрестке стояли люди. Страшно представить, что было бы, если бы водитель не справился с управлением. Неужели нужны жертвы, чтобы власти обратили внимание выполнение контакта?".

Администрация муниципального района "Печора" в своем ответе пояснила, что штат сектора дорожного хозяйства и транспорта администрации состоит из трех человек, в том числе заведующего Д. Козлова. В обязанности сотрудников сектора входит контроль за выполнением работ по содержанию и ремонту согласно муниципальных контрактов не только города Печора, но и Печорского района.

Обработка противогололедными материалами производится на перекрестках, в зоне действия пешеходных переходов, остановочных карманов.
В Печоре противогололедный материал представляют собой не химические реагенты, а песок, что положительно отражается на экологии. Однако в связи с этим после резкого потепления в марте 2017 года и оттаивания снежного наката с наступлением низких температур на дорожном полотне образовался слой льда. При его чистке уборочной техникой лед откалывался вместе с верхним слоем дорожного покрытия, что только ухудшало состояние дорог.

Портал "Активный регион" решил привлечь в качестве эксперта по данному вопросу председателя "АНПО Дорожный надзор Коми" Романа Литвина, который прокомментировал ответ администрации Печорского района. По его мнению, чистка льда не может приводить к указанным последствиям.

"Очевидно, работы по восстановлению дорожного полотна или первоначальной укладке, если указанный участок дороги не был ремонтирован после его постройки, были произведены с нарушением норм, состава асфальтобетона или выполненные работы осуществлялись с нарушением погодных условий, - пояснил Р. Литвин. - В любом случае, если лед откалывался вместе с верхним слоем дорожного покрытия - необходимо произвести проверку, каким образом принимались в свое время акты по ремонту (постройке) этого участка дороги. Рекомендую также привлечь к решению данной проблемы районную прокуратуру".

Геня Джавршян
  Ключевые слова: ремонт дорог, Печора, песок, лед
  Рубрика: Общество
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