По факту смерти священника в избушке на Приполярном Урале отказано в возбуждении уголовного дела

26 июня 2017 года, 15:30 | Инта
Фото: СПАС-Коми

Следователи интинского подразделения СУ СКР по Коми не установили события преступления в смерти иеромонаха Варфоломея.

Как сообщили "Комиинформу" в ведомстве, в возбуждении уголовного дела отказано. Напомним, тело священника в лесной избушке 26 марта обнаружили туристы. Он пропал еще осенью 2016 года.

Криминал сразу исключили по наличию таблички, которая являлась предсмертной запиской. Уже тогда эксперты говорили об общем переохлаждении организма, которое привело к гибели иеромонаха.

Сегодня точно установлено, что причиной смерти, которая наступила примерно в декабре 2016 года, стало переохлаждение, телесных повреждений на теле эксперты не обнаружили, исключено отравление угарным газом, хотя в избушке имелись дрова и печь. Также не нашли в крови умершего следов алкоголя.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: табличка, избушка, иеромонах, Варфоломей
  Рубрика: Происшествия
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