Коми филиал "ЭнергосбыТ Плюс" наградил первых победителей акции "Весна подарками красна!"

В сыктывкарском офисе филиала Коми ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" 24 июня состоялось вручение призов победителям акции "Весна подарками красна!".

Гостей встречали начальник управления по биллингу Ольга Тарасова и руководитель столичного отделения филиала Ольга Сафина. Они поблагодарили клиентов за полную и своевременную оплату энергоресурсов и поздравили с победой в акции, которая проводилась впервые.

"Акция показала хорошие результаты, выявив много ответственных клиентов. В Сыктывкаре добросовестных плательщиков оказалось больше всего, и мне как руководителю отделения это вдвойне приятно", - сказала О. Сафина.

Пенсионеры Тамара Хохлова и Иван Буцик рассказали, что они всегда вовремя оплачивают счета, поскольку не хотят копить долги и считают, что быть неплательщиком, – стыдно.

Нина Алешкевич, которой посчастливилось выиграть раскладное кресло, призналась, что уже три года желала приобрести подобную вещь в дом, но никак не могла ее себе позволить: "Теперь моя мечта сбылась благодаря "Энергосбыту"!"

Напомним, по условиям акции клиентам предлагалось до 31 мая погасить долг за энергоресурсы и внести предоплату за май. В акции приняли участие более 11 тыс. человек из Сыктывкара, Ухты, Сосногорска и Инты. Среди них при помощи генератора случайных чисел было выбрано 100 победителей, которые выиграли призы для дачного отдыха, туризма, домашнего обихода: электрошашлычницы, грили, наборы для пикника, сумки-холодильники, пледы и т.д.

В других городах аналогичные мероприятия пройдут до 15 июля. Тем клиентам, кто не сможет принять в них участие, не стоит переживать: получить свои призы они смогут в удобное для них время вплоть до 1 сентября в местных офисах "ЭнергосбыТ Плюс".

Ознакомиться с перечнем лицевых счетов, чьи держатели стали победителями акции, можно на сайте komi.esplus.ru

***Филиал Коми ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом ПАО "Т Плюс" по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми. Офисы продаж и обслуживания клиентов филиала расположены в Сыктывкаре, Инте, Ухте и Сосногорске. Полезный отпуск тепловой энергии составляет более 4 605 тыс. Гкал в год/

***ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" – объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс". В нее входят 15 филиалов в 16 регионах Российской Федерации. Полезный отпуск электроэнергии составляет более 31 млрд кВтч, тепловой энергии - более 94 млн Гкал в год. Общая численность сотрудников — 5,1тысячи человек.

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