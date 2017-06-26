На этой неделе в Коми выпадет более трети месячной нормы осадков

26 июня 2017 года, 13:44 |
Фото Антона Пархачева

Не повезет с погодой в заключительную неделю июня. Новый атлантический циклон уже во вторник испортит погоду, под его влиянием регион останется практически до конца недели.

Ожидаются дожди, местами сильные.

По предварительным расчетам ЦГМС Коми, осадков может выпасть 30-40% от месячной нормы. Не исключены грозы и усиление ветра.

Преобладающая температура в ночные часы будет составлять 7...12С, в дневные в основном 15...22С.

Комиинформ
  Ключевые слова: Погода, весна, ЦГМС
  Рубрика: Погода
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