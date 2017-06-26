Соглашение о сотрудничестве подписали мэрия Заполярья и Воркутинская епархия

Руководитель администрации Заполярья Игорь Гурьев подписал соглашение о сотрудничестве с епископом Воркутинским и Усинским Иоанном. Торжественной подписи документа предшествовала короткая молитва.

"Самое важное сейчас - сохранять дух народа в минуты трудностей, - высказался владыка. — Как говорили древние, дух творит себе форму. Если мы будем стараться по возможности поддерживать дух в здоровом состоянии, то и формы, которые он будет принимать, то есть дела в практической жизни будут совершенствоваться".

По словам владыки, в планах епархии активизировать миссионерскую работу среди коренных народов Севера.

Аналогичное соглашение И. Гурьев подписал с председателем воркутинской религиозной организации мусульман имам-хатыбом Махмудапанди Магомедовым.

"Подобные соглашения между органами власти и религиозными организациями, общинами уже давно существуют в крупных городах, - рассказал Махмудапанди Магомедов. - Речь идет о духовно-нравственном воспитании населения, подрастающего поколения, совместном проведении различных мероприятий. Кроме того, этот документ позволит нам стать связующим звеном между воркутинцами и администрацией города. Это соглашение позволит нам расширить работу по оказанию помощи и поддержки людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации".

В комментарии "Комиинформу" мэр Воркуты И. Гурьев сообщил, что соглашения носят духовный и общественный характер.

"Меня очень радует, что две крупные конфессии существуют в нашем городе дружно, — отметил он. - В соглашение прописано участие епархии и мусульманской общины в повседневной жизни города, а также мероприятиях, приуроченных к особым датам. Речь также идет о совместной работе в сфере молодежной политики, образования и культуры".