Жители Коми могут анонимно получить информацию по лечению наркомании и алкоголизма

26 июня 2017 года, 12:55 |
Фото Антона Пархачева

Жители Коми могут анонимно получить информацию по лечению наркомании и алкоголизма по республиканскому телефону бесплатной горячей линии

26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

В Коми республиканском наркологическом диспансере, в рамках Международного дня борьбы с наркоманией, с 26 по 30 июня будет работать телефон горячей линии 8 (8212) 21-12-31, по которому жители республики могут получить анонимную консультационную помощь по вопросам профилактики наркозависимости, созависимости, формированию здорового образа жизни.

В Республике Коми наркологическая помощь представлена отделениями Республиканского наркологического диспансера. В настоящее время диспансер состоит из отделения неотложной наркологической помощи, стационарного наркологическое отделения, дневного стационара, кабинета профилактики по обслуживанию детско-подросткового населения, кабинета экспертиз, кабинетов врачей психиатров-наркологов по обслуживанию взрослого населения, клинико-диагностической лаборатории с оборудованием для химико-токсикологических исследований.

Специалисты наркологической службы оказывают комплексную наркологическую, психологическую, психотерапевтическую помощь по диагностике, лечению, медико-социальной реабилитации, профилактике психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ.

За помощью может обратиться любой, желающий решить проблему зависимости от психоактивных веществ (злоупотребления психоактивными веществами), получить лечебную, психотерапевтическую медицинскую помощь.

Комиинформ
  Ключевые слова: Алкоголь, медицина
  Рубрика: Общество
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