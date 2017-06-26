Школьница из Ухты победила на российском экологическом конкурсе "Познай Байкал"

26 июня 2017 года, 12:40 |
Фото с сайта Молодежного парламента РФ

Учащаяся ухтинской школы №15 Анжела Конасова заняла первое место в номинации "Графический плакат" первого всероссийского конкурса "Познай Байкал". Его объявил Молодежный парламент при Государственной Думе РФ и был поддержан Комитетом Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Конкурс проводился с целью привлечения общественного внимания к необходимости сохранения флоры и фауны уникального озера.

В адрес организаторов было направлено более 400 плакатов и видеороликов. Среди них и графическая работа тогда еще семиклассницы ярегской школы А.Конасовой. Участвовать в конкурсе ей предложила ее педагог по изобразительному искусству.

"Я очень рада победе. Старалась, вложила в работу много сил и любви. Я не очень самоуверенный человек, победить не надеялась. Но в меня верили мои родственники, друзья и учителя", - поделилась своими впечатлениями с "Комиинформом" школьница.

Награждение победителей состоится 3 июля в Иркутске на выездном заседании Молодежного парламента. Семья Анжелы не сможет позволить себе отправить дочку на Байкал. Но организаторы конкурса обещали прислать ей ценный подарок почтой.

Илья Баканов
  Ключевые слова: экология, конкурс
  Рубрика: Экология
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