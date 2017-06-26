В Коми объявлен сбор средств на лечение в Тель-Авиве двухлетней Сони Раевской из Сыктывкара

26 июня 2017 года, 16:44 | Сыктывкар
Фото: vk.com

В Коми собирают средства на лечение двухлетней жительницы столицы Коми Сони Раевской. Этим летом семья отправится в одну из клиник Израиля в Тель-Авиве.

Еще во время беременности мамы на УЗИ врачи обнаружили у нее спинномозговую грыжу. Девочка родилась в мае 2015-го. Через час ее прооперировали.

Девочка не ходит. В декабре прошлого года ей поставили диагноз - фиксация спинного мозга. Сейчас семья периодически проходит курсы реабилитации массажа и ЛФК.

"Я узнала о нейрохирурге с мировым именем профессоре Шимоне Рокхинде, руки которого творят чудеса, - пишет мама Сони в группу помощи в соцсети. - За многолетнюю практику у деток, оперируемых у профессора, не было не одного случая повторной фиксации. Мне удалось проконсультироваться с профессором по скайпу, он согласился прооперировать Сонечку. Операция очень сложная, требующая дорогого современного оборудования и высокой квалификации врача. При операции необходимо аккуратно освободить каждый нервный корешок и при этом не повредить его".

Стоимость операции 50 675 USD, эту сумму согласился оплатить благотворительный фонд "Worldvita".

Как сообщила "Комиинформу"мама Сони - Татьяна - всего семье необходимо было собрать более полумиллиона рублей на дорогу до клиники и обратно, съем жилья в Израиле на время лечения и послеоперационной реабилитации девочки, а также услуги куратора-медика клиники.

На сегодня, по словам собеседницы, собрано 334 тысячи рублей, осталось собрать 243 тысячи. Сыктывкарцев ждут в Израиле в конце августа, вылет запланирован на 25-е число.

Как помочь Соне:

Карта Сбербанка 4276 2800 1423 4766, получатель - мама Сони, Татьяна Викторовна Р.
WebMoney R855650672399
Яндекс Деньги 410015194833834
МТС 89121445131
PayPal tat.raevskaja@hotbox.ru

Группа помощи Соне Раевской "В Контакте".

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: медицина, коми, дети, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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