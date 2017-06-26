Минздрав Коми: всем пострадавшим в ДТП на усть-куломской трассе оказывается необходимая медпомощь

Всем пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии на усть-куломской трассе оказывается необходимая медпомощь, - сообщили "Комиинформу" в Минздраве региона. Пятеро пострадавших в аварии сейчас находятся в Усть-Куломской ЦРБ.

Трое в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации. Одной из пострадавших - девушке 1996-го года рождения - провели сложную операцию. В момент аварии она находилась в автомобиле "Ниссан".

Также в реанимации получают медпомощь пассажиры "Хонды" - мужчина 1958 года рождения и женщина 1961-го.

Еще двое пострадавших мужчин - находятся в отделении хирургии.

Напомним, вчера около 12 часов на 159-м км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск водитель "Ниссана" пошел на обгон грузовика, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомашиной "Хонда", которая двигалась со стороны Сыктывкара. В ДТП погибла член Общественной палаты Коми Раиса Шахова и ее четырехлетний сын.