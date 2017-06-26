Минздрав Коми: всем пострадавшим в ДТП на усть-куломской трассе оказывается необходимая медпомощь

26 июня 2017 года, 11:45 | Сыктывкар, Усть-Куломский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Всем пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии на усть-куломской трассе оказывается необходимая медпомощь, - сообщили "Комиинформу" в Минздраве региона. Пятеро пострадавших в аварии сейчас находятся в Усть-Куломской ЦРБ.

Трое в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации. Одной из пострадавших - девушке 1996-го года рождения - провели сложную операцию. В момент аварии она находилась в автомобиле "Ниссан".

Также в реанимации получают медпомощь пассажиры "Хонды" - мужчина 1958 года рождения и женщина 1961-го.

Еще двое пострадавших мужчин - находятся в отделении хирургии.

Напомним, вчера около 12 часов на 159-м км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск водитель "Ниссана" пошел на обгон грузовика, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомашиной "Хонда", которая двигалась со стороны Сыктывкара. В ДТП погибла член Общественной палаты Коми Раиса Шахова и ее четырехлетний сын.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, медицина, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:41 26.06.2017
На выходных на дорогах столицы Коми пострадали мальчик и девушка
08:01 26.06.2017
В Коми в отношении водителя такси, в машине которого погибла Раиса Шахова и ее сын, может быть возбуждено второе уголовное дело
07:54 26.06.2017
В Усть-Куломском районе в ДТП погибла девушка


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

11:29
Минздрав Коми: всем пострадавшим в ДТП на усть-куломской трассе оказывается необходимая медпомощь
11:13
В Печоре по приговору суда директор ледового дворца "Сияние Севера" лишен права занимать руководящие должности в муниципальных учреждениях
11:05
Минпром Коми выявляет незаконно построенные в лесу особняки
10:41
На выходных на дорогах столицы Коми пострадали мальчик и девушка
10:31
Объединение сельских поселений в Коми способствует развитию поселков и деревень

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus