В Печоре по приговору суда директор ледового дворца "Сияние Севера" лишен права занимать руководящие должности в муниципальных учреждениях

На минувшей неделе Печорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора муниципального автономного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Сияние Севера". Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения). Государственное обвинение поддержано представителем Печорской межрайонной прокуратуры.

Дело рассмотрено Печорским городским судом повторно после возврата его на новое рассмотрение Верховным судом Республики Коми. Постановленный в октябре 2016 г. приговор оспорил осужденный и государственное обвинение.

Судом установлено, что с апреля 2014 г. по апрель 2015 г. директор спорткомплекса присвоил 57 тыс. рублей за якобы выполненную тренерскую и методическую работу, а также расплатился за 60 литров бензина Аи-95 средствами учреждения.

Вину в инкриминируемых деяниях директор не признал ни при первом рассмотрении уголовного дела, ни при повторном. Однако собранных по делу доказательств было достаточно для вынесения Печорским городским судом приговора, в соответствии с которым директору муниципального учреждения назначено наказание в виде штрафа в размере 175 тыс. рублей и лишения права занимать руководящие должности в муниципальных учреждениях сроком на 10 месяцев.

Уголовное дело расследовано СО ОМВД России по г. Печоре. Приговор в законную силу не вступил.

Причиненный учреждению ущерб осужденным практически полностью возмещен.