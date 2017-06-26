В Печоре по приговору суда директор ледового дворца "Сияние Севера" лишен права занимать руководящие должности в муниципальных учреждениях

26 июня 2017 года, 11:25 | Печора
Фото Антона Пархачева

На минувшей неделе Печорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора муниципального автономного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Сияние Севера". Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения). Государственное обвинение поддержано представителем Печорской межрайонной прокуратуры.

Дело рассмотрено Печорским городским судом повторно после возврата его на новое рассмотрение Верховным судом Республики Коми. Постановленный в октябре 2016 г. приговор оспорил осужденный и государственное обвинение.

Судом установлено, что с апреля 2014 г. по апрель 2015 г. директор спорткомплекса присвоил 57 тыс. рублей за якобы выполненную тренерскую и методическую работу, а также расплатился за 60 литров бензина Аи-95 средствами учреждения.

Вину в инкриминируемых деяниях директор не признал ни при первом рассмотрении уголовного дела, ни при повторном. Однако собранных по делу доказательств было достаточно для вынесения Печорским городским судом приговора, в соответствии с которым директору муниципального учреждения назначено наказание в виде штрафа в размере 175 тыс. рублей и лишения права занимать руководящие должности в муниципальных учреждениях сроком на 10 месяцев.

Уголовное дело расследовано СО ОМВД России по г. Печоре. Приговор в законную силу не вступил.

Причиненный учреждению ущерб осужденным практически полностью возмещен.

Комиинформ
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:07 23.06.2017
В Коми количество пострадавших от укусов клещей в этом году снизилось в 1,5 раза
09:43 22.06.2017
В Коми появится новый орган – Палата молодых законодателей
09:05 20.06.2017
На бездействие управляющих компаний обязаны отреагировать жилинспекции


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

11:29
Минздрав Коми: всем пострадавшим в ДТП на усть-куломской трассе оказывается необходимая медпомощь
11:13
В Печоре по приговору суда директор ледового дворца "Сияние Севера" лишен права занимать руководящие должности в муниципальных учреждениях
11:05
Минпром Коми выявляет незаконно построенные в лесу особняки
10:41
На выходных на дорогах столицы Коми пострадали мальчик и девушка
10:31
Объединение сельских поселений в Коми способствует развитию поселков и деревень

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus