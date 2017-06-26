Минпром Коми выявляет незаконно построенные в лесу особняки

В адрес Минпрома поступают сообщения от жителей республики по поводу сноса охотничьих избушек.

Как пояснили в ведомстве, в 2006 году вышел Лесной кодекс, в котором в статье 25 "Виды использования леса" нет речи о праве граждан возводить в лесном массиве какие-либо постройки для собственных нужд или в целях любительской охоты. Поэтому встал вопрос о законности построек в лесах, а именно - охотничьих избушек.

По словам заместителя министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми – начальник Управления лесного хозяйства Сергея Шевелева, "охотничьи избушки с давних времен возводились и активно использовались охотниками и рыболовами Республики Коми. Лесные постройки служат инфраструктурной базой для промысла жителей сельской местности, а еще точнее, глубинки, откуда добраться в центр – всегда огромная проблема.

Со стороны Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми указаний сносить такие постройки не было, заявил С.Шевелев.

На сегодня проблема состоит не в том, чтобы ликвидировать охотничьи избушки с земель лесного фонда, а выявить незаконно построенные огражденные заборами и находящиеся под частной охраной двух-, трехэтажные "особняки" состоятельных любителей отдыха на природе, которые не хотят по правилам, законно оформить все документы на постройку.

Особняки чаще всего располагаются вдоль берегов рек, озер, а это уже – водоохранная зона. "И наша задача на сегодня – найти такие строения, выявить нарушителей природоохранного законодательства, и в установленном порядке, через суд, обязать привести в соответствующее с лесным законодательством и природоохранными требованиями состояние. Это поможет сохранить и улучшить экологическую обстановку в республике", - отметил С.Шевелев.

Сегодня на рассмотрении а Госдуме находится на рассмотрении закон о так называемой "Лесной амнистии", который в будущем позволит легализовать именно инфраструктуру традиционного охотничьего промысла.

Также С.Шевелев отметил, что только сообща, объединив усилия с жителями районов, можно ускорить процесс обнаружения незаконных построек и их владельцев с целью их привлечения к ответственности.