На выходных на дорогах столицы Коми пострадали мальчик и девушка

26 июня 2017 года, 11:37 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

За сутки на дорогах столицы Коми пострадали двое пешеходов. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

25 июня около 17:45 водитель-женщина 1994-го года рождения, управляя "Шевроле Спарк", двигалась по Октябрьскому проспекту со стороны Эжвинского района к улице Тентюковской.

Напротив дома №374 по Октябрьскому проспекту она сбила мальчика 2007-го года рождения, переходившего проезжую часть по ходу движения авто.

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. Как уточнили в ГИБДД, мальчик в момент ДТП находился с дедушкой, который в момент наезда был на противоположной стороне улицы.

Водитель в течение года один раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД, за рулем - с 2014-го года.

Второй инцидент зафиксирован вчера в 22:40 в сыктывкарском микрорайоне Лесозавод.

Неизвестный водитель, управляя неустановленной машиной, двигался по улице Школьной со стороны Лесозаводской в направлении улицы Серова. Напротив дома №4 по Почтовой он наехал на девушку 1998-го года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу, после чего скрылся с места ДТП.

Водителя разыскивают.

Непосредственно после ДТП пострадавшая госпитализирована не была, однако 26 июня обратилась за медпомощью самостоятельно.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, пешеход, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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