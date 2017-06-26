В Ухте пройдет двухнедельный скульптурный симпозиум

С 4 по 27 июля в Ухте состоится скульптурный симпозиум "Север в трех измерениях".

Как сообщают организаторы, тема симпозиума связана с годом Экологии в России и подготовкой к 100-летнему юбилею Республики Коми, а также посвящена 50-летию "Газпром трансгаз Ухта".

В творческий проект приглашены десять скульпторы преимущественно с территорий Северо-Запада Российской Федерации. Кроме того, участником симпозиума станет скульптор из Москвы.

По результатам симпозиума будет создана экспозиция скульптуры, которая разместится около административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта". Отдельные скульптурные памятники будут установлены на территории храма Новомучеников и Исповедников Российских, в земле Коми просиявших, а также на Комсомольской площади.

Ожидается, что городская экспозиция станет новой достопримечательностью Ухты, уникальным туристическим объектом и зоной отдыха горожан, площадкой для творческих экспериментов молодых художников, дизайнеров, артистов и музыкантов.

Предыдущие симпозиумы, первый из которых состоялся в 2004 году, проходили в Сыктывкаре и селе Ыб Сыктывдинского района.