Общественная палата Коми объявила сбор средств для помощи семье Раисы Шаховой

Объявляется сбор средств в помощь семье члена Общественной палаты Коми Раисы Шаховой, погибшей в страшной аварии, которая произошла на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск.

Напомним, 24 июня на 159 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск водитель "Ниссана" пошел на обгон грузовика, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомашиной "Хонда", которая двигалась со стороны Сыктывкара.

В страшной аварии погибла член Общественной палаты Коми 42-летняя Раиса Шахова и ее четырехлетний сын. Еще пять человек получили тяжелые травмы, все они госпитализированы.

У Р.Шаховой остался муж и 11-летний сын.

Номер карты Сбербанка: 4276 2800 1136 0416 (Зуткова Галина Васильевна). Общественная палата Республики Коми будет признательна за любую помощь.