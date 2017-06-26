Общественная палата Коми объявила сбор средств для помощи семье Раисы Шаховой

26 июня 2017 года, 10:00 | Усть-Куломский
Фото Антона Пархачева

Объявляется сбор средств в помощь семье члена Общественной палаты Коми Раисы Шаховой, погибшей в страшной аварии, которая произошла на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск.

Напомним, 24 июня на 159 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск водитель "Ниссана" пошел на обгон грузовика, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомашиной "Хонда", которая двигалась со стороны Сыктывкара.

В страшной аварии погибла член Общественной палаты Коми 42-летняя Раиса Шахова и ее четырехлетний сын. Еще пять человек получили тяжелые травмы, все они госпитализированы.

У Р.Шаховой остался муж и 11-летний сын.

Номер карты Сбербанка: 4276 2800 1136 0416 (Зуткова Галина Васильевна). Общественная палата Республики Коми будет признательна за любую помощь.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
  • 8
  • 0
  • 1
  • 5
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

19:08 25.06.2017
Комиязычные школьники Усть-Куломского района будут получать стипендии им.Раисы Шаховой
10:12 24.06.2017
Нужен ли каток на Стефановской площади в Сыктывкаре, решат горожане
19:27 23.06.2017
В Коми определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus