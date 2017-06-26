Артур Чилингаров рекомендовал властям республики поддержать этнографический видеопроект студентов из Коми

26 июня 2017 года, 10:45 |

В Москве завершил свою работу Второй международный молодежный фестиваль народного творчества и мультимедиа "Молодая Арктика-2017". Всего на фестиваль "Молодая Арктика-2017" было представлено 80 киноработ. Наш регион на конкурсе представил фильм "Карта легенд Республики Коми". Он выполнен в виде зарисовок путешественников и рассказывает о легендах, бытующих в различных уголках нашего края.

Работа получила приз и диплом фестиваля за популяризацию духовной культуры и истории родного края. Председатель жюри Алексей Вахрушев поблагодарил съемочную группу за обращение к теме своих истоков и посоветовал продолжить проект: создать цикл передач, используя для съемок разные сезоны года и расширив географию проекта.

"Эта победа дает диплом, символические призы. Но самое главное - это много отзывов от режиссеров, например,Вахрушева. Он крут, снимал для National geographic и "Дискавери", и других журналистов. Подметив недочеты, они настаивали, чтобы мы продолжали нашу передачу. Сказали, что самобытно, информативно и весело", - рассказал "Комиинформу" один из авторов "Карты легенд Республики Коми" Никита Белорусов.

Старшие коллеги, оценившие проект, написали рекомендательное письмо от Русского географического общества с подписью Артура Чилингарова (депутат Госдумы России, исследователь Арктики, первый вице-президент РГО – прим. авт.) на имя главы Коми Сергея Гапликова, в котором рекомендуют поддержать проект студентов.

20160816_041535.jpg

Создатели видеопроекта намерены подать заявку на участие в различных конкурсах и грантах. В прошлом году их фильм получил грант Миннаца Коми.

Сам Н.Белорусов, выпускник Московского государственного института культуры по специальности "Режиссер кино и телевидения", на днях сдал дипломный фильм на "отлично" и теперь как полноправный режиссер готовит маршрут и места для съемок, которые пройдут летом. Ищет соратников. Обещает, что второй сезон передач будет проработан еще лучше.

Илья Баканов
  Ключевые слова: этнография, Чилингаров, творчество, рго, молодежь, кино
  Рубрика: Культура
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:14 23.06.2017
В Куратово вспомнят Куратова
23:28 14.06.2017
В Коми увековечат память главврача Коми республиканской больницы Анатолия Разманова
13:14 13.06.2017
Вышел в свет сборник "Современной поэзии народов России"


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

Mondi запатентует уникальную коробку
Ноу-хау Mondi в сфере упаковочной индустрии помогает сохранять природу



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

29 июня

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus