Артур Чилингаров рекомендовал властям республики поддержать этнографический видеопроект студентов из Коми

В Москве завершил свою работу Второй международный молодежный фестиваль народного творчества и мультимедиа "Молодая Арктика-2017". Всего на фестиваль "Молодая Арктика-2017" было представлено 80 киноработ. Наш регион на конкурсе представил фильм "Карта легенд Республики Коми". Он выполнен в виде зарисовок путешественников и рассказывает о легендах, бытующих в различных уголках нашего края.

Работа получила приз и диплом фестиваля за популяризацию духовной культуры и истории родного края. Председатель жюри Алексей Вахрушев поблагодарил съемочную группу за обращение к теме своих истоков и посоветовал продолжить проект: создать цикл передач, используя для съемок разные сезоны года и расширив географию проекта.

"Эта победа дает диплом, символические призы. Но самое главное - это много отзывов от режиссеров, например,Вахрушева. Он крут, снимал для National geographic и "Дискавери", и других журналистов. Подметив недочеты, они настаивали, чтобы мы продолжали нашу передачу. Сказали, что самобытно, информативно и весело", - рассказал "Комиинформу" один из авторов "Карты легенд Республики Коми" Никита Белорусов.

Старшие коллеги, оценившие проект, написали рекомендательное письмо от Русского географического общества с подписью Артура Чилингарова (депутат Госдумы России, исследователь Арктики, первый вице-президент РГО – прим. авт.) на имя главы Коми Сергея Гапликова, в котором рекомендуют поддержать проект студентов.

Создатели видеопроекта намерены подать заявку на участие в различных конкурсах и грантах. В прошлом году их фильм получил грант Миннаца Коми.

Сам Н.Белорусов, выпускник Московского государственного института культуры по специальности "Режиссер кино и телевидения", на днях сдал дипломный фильм на "отлично" и теперь как полноправный режиссер готовит маршрут и места для съемок, которые пройдут летом. Ищет соратников. Обещает, что второй сезон передач будет проработан еще лучше.