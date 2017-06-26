Год добрых дел: площадками Республиканского стадиона воспользовались уже более двух тысяч сыктывкарцев

26 июня 2017 года, 10:26 |

На республиканском стадионе - спортивный ажиотаж.

Акция "День открытых дверей" ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва №1", проводимая в рамках отраслевого социального проекта "Эстафета добрых дел" Министерства физической культуры и спорта Республики Коми в ходе объявленного в регионе по инициативе главы Коми Сергея Гапликова Года добрых дел, набирает популярность. С начала акции, а она стартовала 1 июня, Республиканский стадион, несмотря на регулярный дождь, посетили более двух тысяч поклонников физической культуры и спорта, сторонников активного досуга и здорового образа жизни.

Напомним, в рамках акции на Республиканском стадионе каждый рабочий день, с 14.00 до 17.00, сыктывкарцам и гостям столицы региона бесплатно предоставляется для занятий физкультурой и спортом футбольное поле, стритбольная площадка, беговые дорожки и теннисный корт.

"Наша акция набирает обороты. Если в первые дни к нам приходили около 70 человек, то теперь в день на объекте занимаются по 200 человек и больше. Самые востребованные площадки - футбольное поле и беговые дорожки", - отметил заместитель директора ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва №1" Александр Политов.

Акция "День открытых дверей" на Республиканском стадионе завершится 31 августа.

Еще одна акция ("Открой мир знаний детям-сиротам"), организованная СШОР№1, продлится до 19 августа. В ходе акции проводится сбор средств (рюкзаки, тетради, дневники, пеналы, карандаши, ручки, краски, кисти, альбомы для рисования, цветная бумага, цветной картон, пластилин, обложки для книг и тетрадей, линейки, ластики, развивающие игры (1-4 класс)) для воспитанников ГУ Республики Коми "Специальный (коррекционный) детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", которые в этом году пойдут в первый класс. Любой желающий может принять участие в акции и принести свои подарки на Республиканский стадион ежедневно с 09.00 до 20.00 (оставлять у администратора).

"Эстафету добрых дел" республиканская спортивная школа олимпийского резерва №1 переняла у школы по плаванию "Орбита", сотрудники которой провели благотворительную акцию "Дари добро", направленную на оказание помощи отделению патологии новорожденных и недоношенных детей Республиканской детской клинической больницы и Республиканского Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Комиинформ
  Ключевые слова: Год добрых дел
  Рубрика: Спорт
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