Найден один из четырех утонувших на реке Мезень.

По данным "Комиинформа", тело мужчины 1992 года рождения нашел местный житель вчера, 25 июня.

Тело обнаружено на островке в местечке Тыйыв с.Кослан. Вероятно, мужчину вынесло на сушу после того как спала вода.



Напомним, 2 июня в районе села Кослан во время рыбалки опрокинулась лодка, в которой находилось пятеро местных жителей 1980,1991 и 1993 годов рождения. Одному из мужчин удалось выбраться на берег, остальные четверо утонули.

Спасатели и местные жители сразу организовали поиск тел, но тщетно. Поисковая операция осложнялась большой водой и сильным течением.