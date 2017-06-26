Найден один из четырех утонувших на реке Мезень
26 июня 2017 года, 9:35 | Удорский
Найден один из четырех утонувших на реке Мезень.
По данным "Комиинформа", тело мужчины 1992 года рождения нашел местный житель вчера, 25 июня.
Тело обнаружено на островке в местечке Тыйыв с.Кослан. Вероятно, мужчину вынесло на сушу после того как спала вода.
Напомним, 2 июня в районе села Кослан во время рыбалки опрокинулась лодка, в которой находилось пятеро местных жителей 1980,1991 и 1993 годов рождения. Одному из мужчин удалось выбраться на берег, остальные четверо утонули.
Спасатели и местные жители сразу организовали поиск тел, но тщетно. Поисковая операция осложнялась большой водой и сильным течением.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Лента новостей
Мы рядом
Интервью
Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская