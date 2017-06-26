В Коми в отношении водителя такси, в машине которого погибла Раиса Шахова и ее сын, может быть возбуждено второе уголовное дело

26 июня 2017 года, 8:00 | Усть-Куломский
Фото УГИБДД МВД по Коми

По факту дорожно-транспортного происшествия в Усть-Куломском районе со смертельным исходом с участием водителя такси организована доследственная проверка.

Напомним, 24 июня на 159 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск водитель "Ниссана" пошел на обгон грузовика, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомашиной "Хонда", которая двигалась со стороны Сыктывкара.

В страшной аварии погибла член Общественной палаты Коми 42-летняя Раиса Шахова и ее четырехлетний сын. Еще пять человек получили тяжелые травмы, все они госпитализированы.

В отношении водителя такси органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Одновременно следователями регионального СК России в рамках процессуальной проверки будет дана правовая оценка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Комиинформ
  Рубрика: Право
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