"Почта России" раскроет для таможенников содержимое посылок

26 июня 2017 года, 7:42 |
Фото Антона Пархачёва

"Почта России" в ближайшие три года откроет таможенникам доступ к своим информационным ресурсам, что призвано помочь в борьбе с контрабандой наркотиков, которые нередко бывает замаскированы в посылках, рассказал "Известиям" заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Анатолий Серышев.

Кроме наркотиков таможенники будут искать в посылках оружие, психотропные и взрывчатые вещества. Полномочия ФТС будут расширены во исполнение "Комплексной программы развития Федеральной таможенной службы на период до 2020 года". Ожидается, что Минфин одобрит программу уже до конца лета.

Как заявляют в ФТС, отправка через почту стала в России самым популярным способом доставки наркотиков в страну. Кроме этого, ФТС, расширив свои полномочия, сможет также предотвращать ввоз в страну партий товара без уплаты налога.

За 2016 год таможенники нашли в почтовых посылках более 120 кг наркотиков. В 2017 году — 30 кг. В целом таможня изъяла за этот год 2,5 тонны наркотических веществ.

Как сообщают таможенники, наркотики в посылках часто замаскированы под шампуни, орешки. Также они бывают спрятаны в бытовой технике.

Комиинформ
  Ключевые слова: почта, посылка, наркотики
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Поздравления

Новости партнеров

Mondi запатентует уникальную коробку
Ноу-хау Mondi в сфере упаковочной индустрии помогает сохранять природу



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

29 июня

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus