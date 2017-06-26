"Почта России" раскроет для таможенников содержимое посылок

"Почта России" в ближайшие три года откроет таможенникам доступ к своим информационным ресурсам, что призвано помочь в борьбе с контрабандой наркотиков, которые нередко бывает замаскированы в посылках, рассказал "Известиям" заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Анатолий Серышев.

Кроме наркотиков таможенники будут искать в посылках оружие, психотропные и взрывчатые вещества. Полномочия ФТС будут расширены во исполнение "Комплексной программы развития Федеральной таможенной службы на период до 2020 года". Ожидается, что Минфин одобрит программу уже до конца лета.

Как заявляют в ФТС, отправка через почту стала в России самым популярным способом доставки наркотиков в страну. Кроме этого, ФТС, расширив свои полномочия, сможет также предотвращать ввоз в страну партий товара без уплаты налога.

За 2016 год таможенники нашли в почтовых посылках более 120 кг наркотиков. В 2017 году — 30 кг. В целом таможня изъяла за этот год 2,5 тонны наркотических веществ.

Как сообщают таможенники, наркотики в посылках часто замаскированы под шампуни, орешки. Также они бывают спрятаны в бытовой технике.