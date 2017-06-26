Росстат: потребительская корзина подорожала с января на 10%

26 июня 2017 года, 12:31 |
Фото из архива "Комиинформа"

Росстат сообщил о подорожании почти на 10% минимального набора продуктов питания в России за период с января по май, рост составил более чем 4 тыс. рублей и обусловлен увеличением стоимости овощной продукции.

Согласно данным Росстата, с которыми ознакомились "Известия", наибольший рост был зафиксирован в апреле-мае, так как за период с января по апрель рост составил только 5%. Эксперты отрасли отмечают, что рост стоимости потребительской корзины продиктован увеличением цен на овощную продукцию — по некоторым позициям цены выросли на 80%.

Эксперты также полагают, что такая ситуация не будет продолжаться долго, так как в июле потребители смогут покупать продукцию свежего урожая по соответственно более низкой цене. Производители прогнозируют, что цены на овощи и вовсе могут упасть ниже их себестоимости.

Согласно статистике на май, Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце мая 2017 года составила 4036 рублей. В сравнении с предыдущим месяце рост составил 4,2%, а с начала года — на 9,4%. По данным Росстата, инфляция в России за период с января по май составила 1,7%.

В минимальном продуктовом наборе учитываются разные виды мяса, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, фрукты, чай и ряд других продуктов. Всего список включает в себя 33 наименования.

Комиинформ
  Ключевые слова: цена, продукты
  Рубрика: Общество
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