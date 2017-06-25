Надежда Дорофеева соболезнует родным и близким в связи с трагической гибелью члена Общественной палаты Раисы Шаховой и ее сына Архипа
Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева глубоко соболезнует родным и близким в связи с трагической гибелью члена Общественной палаты республики Раисы Шаховой и её четырёхлетнего сына Архипа.
По словам Н. Дорофеевой, Раиса Шахова была избрана в Общественную палату в "десятке" регионального парламента.
"Раиса Васильевна была прямым и справедливым человеком. Мы обсуждали с ней вопросы развития кадетского движения, системы общего образования. Она всегда высказывала принципиальную позицию и умела отстаивать свою точку зрения. Я до сих пор не могу поверить в случившееся. Всего один нелепый миг, случайность оборвали жизнь замечательного человека", - подчеркнула спикер парламента.
Член Общественной палаты Республики Коми, заместитель председателя Усть-Куломского землячества в Сыктывкаре Раиса Шахова и её младший сын, четырёхлетний Архип, погибли сегодня в результате ДТП на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск.
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