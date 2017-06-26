Две команды из Сыктывкара заняли призовые места на Всероссийской робототехнической олимпиаде

Учащиеся Технологического лицея и Сыктывкарского госуниверситета стали вторыми и третьими на Всероссийской робототехнической олимпиаде. Интеллектуальные соревнования проходили в г. Иннополис, Республика Татарстан. Любопытно, что обе команды подготовил кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общетехнических дисциплин и методики обучения технологии Института точных наук и информационных технологий Михаил Китайгородский.

Как сообщил заведующий Центром образовательной робототехники Коми республиканского института развития образования Виталий Ольшанов, представители Технологического лицея Сыктывкара Дмитрий Перков и Максим Чупров отличились в состязании "Автотранспортные интеллектуальные робототехнические системы".

В этом состязании участникам необходимо было создать модель роботизированного автомобиля, которая может перемещаться в условиях городской среды, распознавая дорожные знаки и знаки светофора и реагируя на них в соответствии с требованиями правил дорожного движения.

В состязании "TetraStack" студенческой категории третий результат показали Александр Ишунин и Сергей Шапёткин. Участникам необходимо было создать робота, который может расставить максимальное количество блоков в роботизированной версии игры "Тетрис".

Всего от республики в олимпиаде участвовало пять команд. Кроме призеров это представители Центра юных техников г. Ухта (основная категория, состязание "Природно-ориентированный туризм"); команда Ухтинского технический лицея им. Г.В. Рассохина (основная категория, состязание "Углеродная нейтральность"); команда Технологического лицея г. Сыктывкара (творческая категория, состязание "Роботы для устойчивого развития (старшая).



В составе судейской бригады олимпиады работали два представителя нашей республики: преподаватель Сыктывкарского политехнического техникума Константин Щукин и учитель информатики Гимназии №6 Воркуты Евгений Янактаев.