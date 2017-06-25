Контекст недели: Дольщиков в Коми не оставили один на один с недостроями

25 июня 2017 года, 20:40 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

На уходящей неделе дольщикам столицы Коми, не получившим вовремя ключи от нового домашнего очага, протянута рука помощи со стороны правительства республики. Несмотря на то, что недостроенные дома компанией, оказавшейся в предбанкротном состоянии, относятся к категории коммерческого жилья, власти не оставили своих земляков один на один с проблемой.

Как сообщал "Комиинформ", на этой неделе Минстроем Коми подобран вариант выхода из незавидной ситуации, в которой оказались горожане, вложившие кровные в покупку недвижимости. Многие из восьми десятков человек (в их числе молодежь и семьи с маленькими детьми) взяли кредиты. Однако новостройки не возведены до конца: ООО "ИСК", как оказалось, прекратила деятельность из-за необратимого финансового кризиса.

С предложением взять на себя незавершенные объекты профильное министерство обратилось к различным компаниям, однако откликнулся с учетом обозначенных условий только Республиканский фонд жилищного строительства (РФЖС) Коми. Вложить в четыре дома (по улице Ручейная и по Нагорному проезду) предстоит более полусотни миллионов рублей. Средства одним из старейших в регионе застройщиков изысканы и, поскольку дольщики согласились на смену фирмы, к работе фонд планирует приступить уже в ближайшее время. Если старт состоится, то ввести здания в эксплуатацию удастся весной 2018-го.

Люди ждать согласны, поскольку это выгоднее, нежели встать в очередь и минимум через год "отбить" свои деньги в рамках процедуры банкротства "ИСК" (и то вряд ли это возможно в полном объеме).

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К счастью, отмечаемый последние полтора года застой в строительной отрасли не подкосил системно игроков этого рынка. По крайней мере, в Коми такие ситуации, как с "ИСК" - не тенденция. Вместе с тем, экономические реалии федерального масштаба радикально изменили баланс спроса и предложения в сфере жилищного строительства. Как говорят риэлторы, этот период переживут те компании, которые готовы поумерить аппетиты и сманеврировать между неуклонным падением стоимости квадратного метра, но при этом таким же неуклонным ростом цен на стройматериалы.

Что касается "ИСК", часть дольщиков высказала подозрение в том, что общество с ограниченной ответственностью может получить статус банкрота искусственно. Это покажет время и проверка компании со стороны конкурсного управляющего – если Арбитражный суд даст добро на запуск данной процедуры.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: жилье
  Рубрика: Экономика
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