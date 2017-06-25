Контекст недели: Дольщиков в Коми не оставили один на один с недостроями

На уходящей неделе дольщикам столицы Коми, не получившим вовремя ключи от нового домашнего очага, протянута рука помощи со стороны правительства республики. Несмотря на то, что недостроенные дома компанией, оказавшейся в предбанкротном состоянии, относятся к категории коммерческого жилья, власти не оставили своих земляков один на один с проблемой.

Как сообщал "Комиинформ", на этой неделе Минстроем Коми подобран вариант выхода из незавидной ситуации, в которой оказались горожане, вложившие кровные в покупку недвижимости. Многие из восьми десятков человек (в их числе молодежь и семьи с маленькими детьми) взяли кредиты. Однако новостройки не возведены до конца: ООО "ИСК", как оказалось, прекратила деятельность из-за необратимого финансового кризиса.

С предложением взять на себя незавершенные объекты профильное министерство обратилось к различным компаниям, однако откликнулся с учетом обозначенных условий только Республиканский фонд жилищного строительства (РФЖС) Коми. Вложить в четыре дома (по улице Ручейная и по Нагорному проезду) предстоит более полусотни миллионов рублей. Средства одним из старейших в регионе застройщиков изысканы и, поскольку дольщики согласились на смену фирмы, к работе фонд планирует приступить уже в ближайшее время. Если старт состоится, то ввести здания в эксплуатацию удастся весной 2018-го.

Люди ждать согласны, поскольку это выгоднее, нежели встать в очередь и минимум через год "отбить" свои деньги в рамках процедуры банкротства "ИСК" (и то вряд ли это возможно в полном объеме).

К счастью, отмечаемый последние полтора года застой в строительной отрасли не подкосил системно игроков этого рынка. По крайней мере, в Коми такие ситуации, как с "ИСК" - не тенденция. Вместе с тем, экономические реалии федерального масштаба радикально изменили баланс спроса и предложения в сфере жилищного строительства. Как говорят риэлторы, этот период переживут те компании, которые готовы поумерить аппетиты и сманеврировать между неуклонным падением стоимости квадратного метра, но при этом таким же неуклонным ростом цен на стройматериалы.

Что касается "ИСК", часть дольщиков высказала подозрение в том, что общество с ограниченной ответственностью может получить статус банкрота искусственно. Это покажет время и проверка компании со стороны конкурсного управляющего – если Арбитражный суд даст добро на запуск данной процедуры.