Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Раисы Шаховой и её четырёхлетнего сына Архипа

25 июня 2017 года, 19:35 |

Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Раисы Шаховой и её четырёхлетнего сына Архипа.

"Раиса Васильевна была ответственным и понимающим человеком, общественником с твёрдой позицией и убеждениями. Трудно поверить в случившееся и ещё труднее - осознать. Сил и стойкости мужу, родителям, детям. Мы скорбим вместе с вами", - отметил Сергей Гапликов.

Член Общественной палаты Республики Коми, заместитель председателя Усть-Куломского землячества в Сыктывкаре Раиса Шахова и её младший сын, четырёхлетний Архип, погибли сегодня в результате ДТП на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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