В смертельном ДТП на трассе Сыктывкар-Усть-Кулом - пятеро пострадавших
В ГИБДД по Коми продолжает поступать информация с места страшной аварии в Усть-Куломском районе.
Как уточнили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, всего в дорожно-транспортном происшествии - пятеро пострадавших, а не шестеро, как сообщалось ранее.
В дорожном инциденте пострадали двое мужчин, находившихся за рулем иномарок: водитель "Ниссана" 1965-го года рождения и водитель "Хонды" 1958-го.
Также среди пострадавших - пассажир "Ниссана" - девушка 1996-го года рождения и два пассажира "Хонды" - женщина 1961-го года рождения и мужчина 1953-го.
Характер травм пострадавших пока уточняется.
Напомним, сегодня ДТП на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск унесло жизнь общественницы Раисы Шаховой и ее четырехлетнего сына. Они направлялись в Усть-Куломский район на такси.
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