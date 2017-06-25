В смертельном ДТП на трассе Сыктывкар-Усть-Кулом - пятеро пострадавших

25 июня 2017 года, 18:10 | Сыктывкар, Усть-Куломский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

В ГИБДД по Коми продолжает поступать информация с места страшной аварии в Усть-Куломском районе.

Как уточнили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, всего в дорожно-транспортном происшествии - пятеро пострадавших, а не шестеро, как сообщалось ранее.

В дорожном инциденте пострадали двое мужчин, находившихся за рулем иномарок: водитель "Ниссана" 1965-го года рождения и водитель "Хонды" 1958-го.

Также среди пострадавших - пассажир "Ниссана" - девушка 1996-го года рождения и два пассажира "Хонды" - женщина 1961-го года рождения и мужчина 1953-го.

Характер травм пострадавших пока уточняется.

Напомним, сегодня ДТП на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск унесло жизнь общественницы Раисы Шаховой и ее четырехлетнего сына. Они направлялись в Усть-Куломский район на такси.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, трагедия, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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