Галина Киселёва: "Раиса Шахова состоялась как мама, жена, дочь и сильный общественник с четким пониманием своей миссии"

Коллеги по Общественной палате Коми выражают глубокие соболезнования близким погибшей в ДТП Раисы Шаховой. Она была состоявшимся человеком и общественником, который четко знал свою миссию. Так сказала о погибшей председатель Общественной палаты региона Галина Киселёва.

"Я хочу не просто выразить слова соболезнования. Случившееся - такое огромное горе, что говорить об этом слов не находится, - сказала общественница. - Раису знали очень многие. Знали как человека, который состоялся как мама, как жена, прекрасная дочь. Она также состоялась как сильная общественница со своим четким пониманием, чем занимается, и какую миссию на себя взяла. Сегодня теплые, уважительные слова в ее адрес скажут очень многие...".

Коллегам Раиса Шахова запомнится как очень ответственный человек со своей твердой позицией по любому вопросу и неподкупным отношением к жизни, подчеркнула Галина Киселёва.

Завтра утром члены региональной Палаты встречаются, чтобы обсудить варианты возможной помощи семье погибших.

Напомним, 25 июня на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск столкнулись две иномарки. Трагедия унесла жизнь сыктывкарки Раисы Шаховой и ее четырехлетнего сына Архипа.