Более тысячи новоиспеченных специалистов шествовали по Сыктывкару под "Облаками"

25 июня 2017 года, 15:03 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Дневная программа студенческого выпускного "Облака live" собрала более тысячи студентов четырех сыктывкарских вузов и десяти ссузов. Ожидалось, что их будет около двух тысяч. Вероятно, на желание пойти на "Облака" повлияли облака. К тому же многие иногородние студенты отправились на малую родину, не дожидаясь праздника в Сыктывкаре.

Колонна выпускников СГУ традиционно стартовала на Театральной площади и прошлась до Стефановской.

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По пути к ней присоединились обладатели дипломов о высшем образовании из Сыктывкарского лесного института, Коми республиканской академии госслужбы, филиала Кировской медакадемии.

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Здесь же были представители Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума, Сыктывкарского торгово-технологического техникума, Сыктывкарского медицинского колледжа, Сыктывкарского торгово-экономического колледжа, Сыктывкарского автомеханического техникума, Сыктывкарского политехнического техникума, Сыктывкарского индустриального колледжа и гости из находящегося в Выльгорте Коми республиканского агропромышленного техникума.

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Возглавляли студенческую колонну заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова, вице-спикер Государственного совета Коми Валентина Жиделева и мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

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На Стефановской площади Н.Михальченкова зачитала приветствие от главы Коми Сергея Гапликова. Он поздравил их с началом нового этапа в жизни и отметил, что перед ними открыты все двери, но он очень хочет, чтобы молодые специалисты выбрали и вошли именно в ту дверь, за которой их судьба будет тесно связана с будущим.

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"Давайте вместе строить и развивать наш регион. Вы – умные и активные, сильные и энергичные. Вы здесь нужны. Не спешите покидать родные края. Поверьте, республику ждет большое будущее. К 100-летию республики мы намерены воплотить грандиозные, смелые планы, реализовать крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты, в том числе с участием партнеров-инвесторов. Но все это без вашего участия будет невозможно и даже бессмысленно. Оставайтесь в Республике Коми, и мы вместе построим новые заводы, создадим новые производства, откроем новые социальные объекты, будем развивать бизнес и формировать комфортную среду проживания. Нас ждет большая стройка. Настолько большая и интересная, что с ней не сравнится даже Сочинская олимпиада. Но если мы вместе будем делать это, то уже скоро выпускники из других регионов будут завидовать вам и стремиться попасть в нашу республику", - говорилось в приветствии С.Гапликова.

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От себя Н.Михальченкова пожелала, чтобы жизненный путь выпускников был честным и чтобы республика ими гордилась.

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В.Жиделева сагитировала молодых сыктывкарцев поздравить выпускников из других городов и районов республики и пожелала найти в этот день свою вторую половинку.

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В.Козлов географически сузил пожелание главы Коми и призвал выпускников оставаться в Сыктывкаре, городе молодых людей, перспектив и будущего.

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"Облака live" в этом году проходят под лозунгом "Ты нужен республике". Именно это звучало в видеоролике, показанном на площади. В нем снялись выпускники большинства вузов и ссузов из различных городов и районов Коми.

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Затем студенты устроили танцевальный флешмоб. Правда, большинство ограничились тем, что слегка притопывали в такт музыке.

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Ожидается, что вечерняя часть "Облаков live" будет более энергичная. Она начнется с концертной программы "Ты круче всех!" и выступления молодежных творческих коллективов столицы Коми. В 19.00 на сцену выйдут артисты популярной российской группы MBAND.

В 20.00 сцену зажжет диджей Hokkan. Музыкант - один из ярких представителей молодого поколения, успевший представить официальный ремикс на Record Dance Label.

Илья Баканов
  Ключевые слова: студенты, выпускной
  Рубрика: Общество
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