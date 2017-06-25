День молодежи в Воркуте прошел под знаком здорового образа жизни

25 июня 2017 года, 14:38 | Воркута
Фото пресс-службы администрации Воркуты

Череду праздничных мероприятий Дня молодежи в Воркуте открыл велоквест "За здоровый образ жизни", посвященный Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Как сообщает пресс-службы администрации заполярного города, команды, зарегистрировавшиеся для участия, стартовали от стадиона "Юбилейный" и через полтора часа финишировали возле УСЗК "Олимп". За это время участники побывали на шести контрольных точках, где им предстояло выполнить интеллектуальные и спортивные задания. Организаторам квеста выступил Союз студенческой молодежи Воркуты.

"Все команды отлично справились с поставленной задачей, - рассказал председатель Союза студенческой молодежи Никита Петреев. – Лидером велоквеста стала команда, набравшая наибольшее количество баллов при выполнении заданий на контрольных точках. И здесь необходимо было грамотно распределить силы, ведь помимо различных упражнений участники должны были проехать несколько километров по городу".

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По результатам победителями квеста стали ребята из команды "Корда-ВГЭК", на втором месте – "Грибы", на третьем команда "ВГЭК". Призы – спортивный инвентарь для занятия велосипедным спортом для участников заезда предоставила Коми региональная общественная организация "Город без наркотиков".

Параллельно со стартом велоквеста на площади Центральной начался фестиваль Open-Air, в рамках которого прошли концерт творческой молодежи, фаер-шоу "В ритме огня", "Битва диджеев" лаунж-клуба "Heisenberg".

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Финальным аккордом праздника стала мега-дискотека под открытым небом.

Комиинформ
  Ключевые слова: наркотики, молодежь, зож, велосипеды
  Рубрика: Общество
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