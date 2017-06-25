В Усть-Куломском районе в дорожной аварии погибли женщина и ребенок

25 июня 2017 года, 13:33 | Усть-Куломский
Фото Антона Пархачева

Около полутора часов назад дорожно-транспортное происшествие в Коми унесло две жизни. В Усть-Куломском районе погибли женщина и ребенок.

Как уточнили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, трагедия случилась на 151 километре автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск около 12 часов дня.

Известно, что на трассе столкнулись два автомобиля: "Ниссан" и "Хонда". Пока возраст погибших неизвестен, как и то, кем они друг другу приходятся.

Обстоятельства трагедии уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, полиция.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, трагедия, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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