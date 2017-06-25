За минувшие сутки в Коми задержано 17 нетрезвых водителей

Два дорожно-транспортных происшествий в республике 24 июня произошло по вине нетрезвых водителей. Их подробности "Комиинформу" раскрыли в Управлении ГИБДД Коми.

Субботним вечером в Удорском райне около 20:30 на 6 км дороги Подъельск - Усть-Вачерга водитель, не имея прав на управление транспортным средством, на незарегистрированном в ГИБДД мотоцикле "Вираго" совершил опрокидывание. В результате пострадал пассажир- женщина 1983 г.р. Она ехала без шлема и получила черепно-мозговую травму. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одно ДТП с участием нетрезвого водителя произошло в Усть-Куломском районе. Ранним утром на 147 км автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск управлявший автомобилем ВАЗ-21099 совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате мужчина 1960 г.р, а также пассажир, женщина 1980 г.р. получили переломы ребер и серьезные ушибы. Понадобилась госпитализация

Сразу три человека получили травмы в результате ДТП в Ухте. В 4 часа утра напротив д.18 проспекта Космонавтов водитель автомашины Нуundаi IХ35 не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. Сам водитель и два его пассажира, мужчина и женщина, получили травмы различной степени тяжести. Находившийся за рулем мужчина от медосвидетельствования отказался.

Всего за минувшие сутки в Республике Коми зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести. От управления транспортными средствами за нахождение в состоянии опьянения отстранено 17 водителей.